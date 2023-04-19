ВСУ отбили более 40 вражеских атак

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Российские войска в войне против Украины ценой больших потерь продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях.

Об этом 19 апреля в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

«В течение суток на указанных участках фронта отражено более 40 атак врага. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку», – сказано в сообщении.

Отмечается, что на лиманском направлении россияне пытались улучшить тактическое положение – «вели безуспешные наступательные действия в районе южной окраины населенного пункта Кременная».

«На бахмутском направлении… продолжаются тяжелые бои за город Бахмут… На авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел, – указали в Генштабе ВСУ. – На марьинском направлении в течение суток наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Победы Донецкой области».

Также в течение суток 19 апреля оккупанты безуспешно пытались вести наступательные действия в районе Угледара на шахтерском направлении, добавили украинские военные.

«На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений… На запорожском и херсонском направлениях противник обороняется», – говорится в сообщении.

Кроме того, российские войска из разных видов вооружения обстреляли ряд населенных пунктов на севере, востоке и юге Украины.