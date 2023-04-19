Украина наносит России существенные потери под Бахмутом

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Украинские военные сдерживают давление российских войск в динамичных боях в районе Бахмута и наносят им значительные потери. Об этом говорится в заявлении командующего Сухопутными войсками Украины генерал-полковника Александра Сырского.

Он отметил, что Бахмутское направление остается эпицентром наступления РФ.

«Враг концентрирует в Бахмуте наибольшее количество своих сил и мечтает полностью взять город под свой контроль. Однако Силы обороны сдерживают давление противника в динамических боях, нанося ему существенные потери», — написал командующий Сухопутными войсками.

Сырский добавил, что прошлой ночью, кроме живой силы и техники россиян, украинские подразделения ПВО уничтожили два вражеских беспилотника — «Орлан» и ZALA.