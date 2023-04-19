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При поддержке PASHA Holding в Баку построят «Парк Победы»

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Для увековечения памяти наших героев, ставших шехидами в Отечественной войне, на проспекте 8 Ноября в Баку строится «Парк Победы».

Реализация проекта осуществляется ООО PMD Projects при финансовой поддержке ООО PASHA Holding. Строительные работы планируется завершить в ближайшие 18 месяцев, то есть до конца 2024 года. В общей сложности площадь под проект составит 98 тысяч квадратных метров, и на этой территории будут созданы объекты, отражающие историю Азербайджана и Победу страны во Второй Карабахской войне.

Деревья на территории, предназначенной для строительства «Парка Победы», будут перемещены с помощью специальной техники на другую территорию рядом с парком.

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