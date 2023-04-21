Минобороны показало, как армяне пытаются найти новые маршруты для переброски военных грузов в Карабах (видео)

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После того, как подразделения азербайджанской армии взяли под контроль грунтовые дороги севернее Лачинской дороги, предпринимаются попытки переброски личного состава, боеприпасов, мин, а также другой военной техники из Армении для незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, и с этой целью предпринимаются попытки отыскать новые дороги.

Как сообщили в Минобороны, утром 21 апреля техническими средствами было зафиксировано передвижение к боевым позициям незаконных армянских вооруженных формирований военных автомобилей с грузом в сопровождении российского миротворческого контингента.

Сообщаем, что переброска Арменией живой силы, оружия и боеприпасов, в том числе мин, в Карабахский экономический район Азербайджана и попытки определить в связи с этим новые маршруты является грубым нарушением положений Трехстороннего заявления и создают предпосылки для эскалации напряженности в регионе и новых провокаций со стороны армян.