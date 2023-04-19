«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

Швейцарский банк обслуживал счета высокопоставленных немецких нацистов

kredit susse

Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета высокопоставленных немецких нацистов вплоть до 2020 года, к такому выводу пришел Комитет сената США по итогам расследования. Соответствующее расследование опубликовано 18 апреля на сайте законодательного органа США.

«Многочисленные отчеты проливают новый свет на историю обслуживания Credit Suisse нацистских клиентов и счетов, связанных с нацистами, которое в некоторых случаях продолжалось вплоть до 2020 года», — указывается в заявлении Сената США.

По информации авторов расследования, речь идет о почти 100 ранее нераскрытых счетов, связанных с нацистами. Вышедшие на свет сведения «поднимают новые вопросы о потенциальной поддержке банком нацистов, спасающихся от правосудия после Второй мировой войны через так называемые „Крысиные линии“.

Теги:
Из этой рубрики
xillari
Мир

Хиллари Клинтон не верит в победу Трампа

2023/04/19, 00:45
kredit susse
Мир

Швейцарский банк обслуживал счета высокопоставленных немецких нацистов

2023/04/19, 00:32
gazovaya plita
Мир

Потребление газа в ЕС рухнуло на 14 процентов

2023/04/18, 23:49
ostin1 1
Мир

Остин отверг военное столкновение США с Россией

2023/04/18, 23:35
podol17
Мир

Подоляк: Выведите свои войска, заберите из Украины

2023/04/18, 23:11
armenia aksiya
Мир

Близкие сгоревших заживо армянских солдат разблокировали автомагистраль (обновлено)

2023/04/18, 22:58
kirbi 2 1
Мир

Кирби отметил «важность следующих недель и месяцев» для Украины

2023/04/18, 22:43
zaes
Мир

США предупредили Россию «не трогать секретную ядерную технологию» на ЗАЭС

2023/04/18, 22:06
olympiad paris 030722
Мир

Беспорядки во Франции могут привести к срыву Олимпиады

2023/04/18, 17:55