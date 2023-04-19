Швейцарский банк обслуживал счета высокопоставленных немецких нацистов

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Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета высокопоставленных немецких нацистов вплоть до 2020 года, к такому выводу пришел Комитет сената США по итогам расследования. Соответствующее расследование опубликовано 18 апреля на сайте законодательного органа США.

«Многочисленные отчеты проливают новый свет на историю обслуживания Credit Suisse нацистских клиентов и счетов, связанных с нацистами, которое в некоторых случаях продолжалось вплоть до 2020 года», — указывается в заявлении Сената США.

По информации авторов расследования, речь идет о почти 100 ранее нераскрытых счетов, связанных с нацистами. Вышедшие на свет сведения «поднимают новые вопросы о потенциальной поддержке банком нацистов, спасающихся от правосудия после Второй мировой войны через так называемые „Крысиные линии“.