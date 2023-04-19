Турция экономит ресурсы С-400

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Глава Департамента оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что республика не держит купленную у России зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400 в постоянно активном режиме ради экономии ресурса. Об этом информирует телеканал ТРТ.

«За счёт С-400 мы обеспечиваем свою защиту от баллистических ракет… Когда нет угроз, не нужно разворачивать систему ради экономии её ресурса», — сказал он.

По словам Демира, Турции необходимо «ещё не менее шести лет» для создания собственной системы ПВО уровня С-400.