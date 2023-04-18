ВСУ отбили около 30 вражеских атак

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В течение суток украинские военные отразили около 30 вражеских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке во вторник, 18 апреля.

Указано, что самые ожесточенные бои велись за Бахмут и Марьинку.

За сутки авиация Сил обороны Украины нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава и удар по зенитно-ракетному комплексу врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники россиян, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и еще один важный военный объект противника.

В свою очередь российские захватчики сегодня нанесли четыре ракетных и 44 авиационных удара, совершили около 20 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам, пострадали гражданские.