Иран представил на параде свою боевую технику

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В Иране во время парада на День армии представили широкий диапазон разработанных за последние годы вооружений, в том числе ракеты и беспилотники, сообщает во вторник агентство «Мехр».

В частности, на одном из парадов зрителям показали дрон «Мохаджер-6», который способен нести управляемые авиационные бомбы и современное разведывательное оборудование. Дрон уже используется иранскими военными, отмечает агентство.

Также армия показала первый иранский широкофюзеляжный боевой беспилотный летательный аппарат «Каман-22», дальность полета которого составляет около 3 тыс. км. Его полезная нагрузка — до 300 кг.

Также иранские военные представили дроны-камикадзе «Араш», «Киан» и «Каррар».

Силы ПВО Ирана представили несколько разработанных иранскими специалистами ракетных систем.

Также во время парадов военные показали различные боевые танки, тягачи для их перевозки, артиллерийскую систему «Сераж».