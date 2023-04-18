Беспорядки во Франции могут привести к срыву Олимпиады

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Олимпийские игры в Париже, запланированные на 2024 год, могут не состояться. Во Франции развернулось движение против проведения Олимпиады.

Причиной срыва Игр может стать пенсионная реформа, инициатором которой стал президент Эммануэль Макрон. Протестующие могут использовать Олимпиаду, как рычаг давления на власти, сообщает РИА Новости.

Участники протестов выступили с инициативой отменить Олимпиаду в Париже. Соответствующий призыв был размещен в социальных сетях. Однако конкретные шаги пока не сделаны. Французские профсоюзы не поддержали этот призыв. Однако не прекращающиеся акции протеста могут повлиять и на возможность проведения Игр, и на безопасность участников и гостей.