Правящая партия Румынии — за запрет импорта зерна из Украины

69 Просмотров

Правящая Социал-демократическая партия Румынии (PSD) заявила, что попросит коалиционное правительство утвердить указ о временном запрете на импорт украинского зерна, cсообщает DW.

Ранее такое решение приняли власти Польши, Венгрии и Словакии.

«В то же время Румыния должна продолжать поддерживать Украину, облегчая транзит сельскохозяйственной продукции в другие страны Европейского Союза или к черноморским торговым путям», — говорится в заявлении партии, к которой принадлежит и румынский министр сельского хозяйства Петре Дая.