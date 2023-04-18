Правящая партия Румынии — за запрет импорта зерна из Украины

Правящая Социал-демократическая партия Румынии (PSD) заявила, что попросит коалиционное правительство утвердить указ о временном запрете на импорт украинского зерна, cсообщает DW.
Ранее такое решение приняли власти Польши, Венгрии и Словакии.
«В то же время Румыния должна продолжать поддерживать Украину, облегчая транзит сельскохозяйственной продукции в другие страны Европейского Союза или к черноморским торговым путям», — говорится в заявлении партии, к которой принадлежит и румынский министр сельского хозяйства Петре Дая.