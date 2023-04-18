Акар: ВС Турции взяли под контроль очередное укрытие террористов в Ираке

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Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что турецкие военные взяли под контроль крупную пещеру в районе Зап на севере Ирака, которую террористы РКК называли «нерушимой крепостью».

По его словам, в пещере, известной как Чемчо, турецкие военные изъяли множество оружия и боеприпасов.

Министр в очередной раз подчеркнул решимость турецкой армии полностью искоренить угрозу терроризма в регионе. «Военные незамедлительно принимают меры при любой активизации террористов. ВС Турции продолжают борьбу с террористами в сложных географических и климатических условиях», — сказал Акар (приводит его слова Anadolu).

Глава ведомства напомнил, что в ответ на атаку террористов на базу турецких военных на севере Сирии были нейтрализованы 12 боевиков РКК.