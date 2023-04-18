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Турецкие войска уничтожили 10 боевиков PПK

voyska tursii

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие военные незамедлительно приняли ответные меры после атаки на турецкую военную базу на севере Сирии, в результате были нейтрализованы 10 террористов PПK/YPG, сообщает  «Анадолу».

Акар отметил, что ранее террористы PПK/YPG обстреляли базу турецких военных на севере Сирии, в результате 4 военнослужащих получили ранения.

«Турецкие военнослужащие незамедлительно приступили к ответным мерам. По последним данным, нейтрализованы 10 террористов РПК», — отметил министр.

Акар добавил, что Турция продолжит решительную борьбу с террористами РПК до полного устранения террористической угрозы.

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