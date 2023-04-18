Турецкие войска уничтожили 10 боевиков PПK

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие военные незамедлительно приняли ответные меры после атаки на турецкую военную базу на севере Сирии, в результате были нейтрализованы 10 террористов PПK/YPG, сообщает «Анадолу».
Акар отметил, что ранее террористы PПK/YPG обстреляли базу турецких военных на севере Сирии, в результате 4 военнослужащих получили ранения.
«Турецкие военнослужащие незамедлительно приступили к ответным мерам. По последним данным, нейтрализованы 10 террористов РПК», — отметил министр.
Акар добавил, что Турция продолжит решительную борьбу с террористами РПК до полного устранения террористической угрозы.