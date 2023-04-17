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В Пентагоне не видят оснований для ядерного удара России по Украине

yaderniy udar

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол не видит у России оснований для применения ядерного оружия на Украине, поскольку конфликт не представляет «экзистенциальной угрозы» для страны.

«На переговорах, которые мы проводили с российскими чиновниками, они часто отмечали, что ядерная доктрина РФ не поменялась и что они применят ядерное оружие только в случае экзистенциальной угрозы российскому государству. Мы не думаем, что эта война представляет собой такую угрозу», — сказал он в интервью американскому журналу Foreign Policy.

Замглавы Пентагона напомнил о четкой позиции президента США Джо Байдена о том, что он не заинтересован в прямом вступлении Вашингтона в конфликт и его превращении в третью мировую войну. Под участие, как заметил Кол, не подпадает оказание помощи Украине.

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