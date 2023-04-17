Зеленский: Агрессор должен проиграть

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Украина готовится к очередной встрече в формате Рамштайн. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении 17 апреля.

«Провел предварительные совещания. И ожидаем основательных решений, отвечающих перспективам на поле боя. Достаточно амбициозные перспективы, которые мы всеми силами приближаем. Причем, приближаем не только для себя, не только для Украины, но и для всей нашей антивоенной коалиции. Агрессор должен проиграть. И это наша общая ответственность с партнерами — выиграть больше времени для мира, то есть быть сейчас максимально активными в обеспечении оружием и снарядами, чтобы ускорить нашу общую победу», — отметил он.

Также глава государства рассказал, какие вопросы обсуждались на заседании Ставки.

«Отдельно на Ставке — снабжение боеприпасами для наших воинов. Сегодня было более подробно на этот счет: не только поставки, но и все то, что касается производства — и государством, и частными компаниями. Были доклады министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Камышина, министра обороны Резникова, командующего Силами логистики Гуляка», — рассказал Зеленский.

Кроме того, президент сообщил, что подписал указ о награждении государственными наградами 127 бойцов ВСУ, из них 68 — посмертно.

«Очень важно это понимать: каждый раз, когда мы слышим, что обещанные поставки оружия задерживаются, каждый раз, когда возникают сомнения относительно типа оружия для Украины, дальнобойности или других качественных характеристик — каждый раз это означает, что украинские воины отдают свою жизнь, чтобы было это время … Время, которое тратится, чтобы убедить, и чтобы все-таки произошли поставки необходимого оружия», — заявил Зеленский.