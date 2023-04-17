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ВСУ отбили более 50 вражеских атак

ukr voen6

Украинские военные уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы и отразили более 50 атак врага. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

В течение суток россияне нанесли 34 авиационных удара, совершил 31 обстрел из реактивных систем залпового огня. Есть раненые среди гражданского населения.

Россия несет значительные потери и сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток на указанных участках фронта украинскими защитниками отражено более 50 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Продолжается комплексная проверка боевой готовности Вооруженных Сил Республики Беларусь.

В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Сосновка, Поповка и Искрисковщина Сумской области, а также населенных пунктов Окип, Байрак, Волчанск, Охримовка и Нестерное в Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенного пункта Синьковка. Вражеским обстрелам подверглись Тополи, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная и Западное Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел наступательные действия вблизи населенного пункта Спорное, успеха не имел. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ивановка и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении не прекращаются бои за Бахмут. В районе населенных пунктов Ивановское и Предтечино противник вел безуспешные наступательные действия. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка и Торецк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Северного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял Керамик, Новокалиново, Бердичи, Авдеевку, Тоненькое, Нетайлово, Первомайское и Карловку.

На Марьинском направлении украинцы отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. Вместе с тем вражеским обстрелам подверглись населенным пунктам Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении текущих суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Нескучное, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях Россия продолжает вести оборонные действия. В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них — Времовка, Новополь Донецкой области; Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Берислав, Львов, Ивановка, Никольское, Антоновка Херсонской области и город Херсон.

Для пополнения собственных потерь в живой силе из состава резерва российских войск в Зайцево Донецкой области прибыли около 200 недавно мобилизованных российских военнослужащих. Установлено, что из-за отсутствия четких указаний по их дальнейшему применению, малый срок индивидуальной и коллективной подготовки и неудовлетворительный уровень укомплектованности вещевым имуществом, данные военнослужащие имеют низкий уровень морально-психологического состояния. Поэтому они всячески ищут повода избежать участия в боевых действиях.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения россиян. Также, сбит вражеский разведывательный БПЛА типа «Мерлин». Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, а также 1 вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

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