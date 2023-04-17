Судан против международного вмешательства в свои дела

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МИД Судана поблагодарил другие государства за предложение помощи в урегулировании ситуации, однако выступил против международного вмешательства в ситуацию в стране.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

В сообщении отмечается, что МИД «выражает признательность арабским и африканским странам, также международному сообществу за усилия, направленные на то, чтобы помочь урегулировать ситуацию в стране».

«Хотел бы подчеркнуть, что этот вопрос является внутренним делом, которое следует оставить на усмотрение суданцев для достижения необходимого между ними урегулирования, без международного вмешательства», — говорится в сообщении ведомства.