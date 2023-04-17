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НАТО готовится к потенциальным боевым действиям

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НАТО готовится к потенциальным боевым действиям на своих границах после начала Россией специальной военной операции на Украине, пишет газета The New York Times.

По данным издания, НАТО переходит от стратегии «сдерживания путем возмездия» к «сдерживанию воспрещением». На практике это означает размещение большего числа войск на границе с Россией, более глубокую интеграцию военных планов США и союзников, увеличение военных расходов и более детальные требования к союзникам с точки зрения состава вооруженных сил.

«НАТО не задумывалась всерьез о защите своей территории, однако теперь необходимо это делать», — приводит газета слова бывшего постпреда Соединенных Штатов при альянсе Иво Даалдера.

При этом чиновники НАТО признают, что у организации пока недостаточно сил, пригодных для развертывания на границе с РФ. По их подсчетам, альянс теоретически может призвать 13 корпусов численностью от 40 до 50 тыс. военнослужащих для участия в боевых действиях в случае необходимости, однако на практике эта цифра меньше.

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