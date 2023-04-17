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Эмин Амруллаев: После окончания наших вузов студенты поступают в Гарвард и Стэнфорд

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«Суждение о том, что наши университеты не могут готовить кадры, является общей концепцией. Большинство из нас окончили азербайджанские университеты. Я тоже окончил азербайджанский университет».

Об этом сообщил журналистам министр науки и образования Эмин Амруллаев.

Он отметил, что мы иногда слишком обобщаем плохие идеи.

«За последние 10-15 лет количество зачисленных студентов увеличилось вдвое. Очевидно, что увеличение количества влияет на качество. То же самое и с приемом на работу. Могу привести пример педагогов. Несмотря на то, что в некоторых регионах есть вакантные места, все больше людей хотят работать в крупных городах. Это в основном связано с образом жизни, нежели с заработной платой. Сотни наших выпускников, окончивших как среднюю школу, так и бакалавриат, поступают в престижные университеты мира. Поэтому эту идею нельзя отнести ко всем выпускникам. Если бы наши университеты были плохие, выпускники не поступали бы в Гарвард, Стэнфорд. Речь идет больше о соответствующем обучении кадров. Это долгий процесс. Я верю, что будут хорошие результаты», цитирует Амруллаева АПА.

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