Кто такой Мурсал Ибрагимов, назначенный начальником Госслужбы по мобилизации

698 Просмотров

Президент Ильхам Алиев сегодня подписал Распоряжение о назначении Мурсала Горхмаз оглу Ибрагимова начальником Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу АР.

М.Ибрагимов родился 20 сентября 1970 года в городе Баку, пишет портал Qafqazinfo.

В 1992 году окончил факультет нефтегазовых промыслов Азербайджанского государственного института нефти и химии.

В 1992-1997 годах служил командиром взвода в отделе охраны Хатаинского района Управления охраны МВД, работал главным инспектором. Затем был инспектором и главным инспектором в Управлении внутренних расследований МВД.

М.Ибрагимов более 10 лет работал в Министерстве национальной безопасности, был заместителем начальника управления. Награжден медалью «За военные заслуги».

С 2015 года работал на различных должностях в ряде частных компаний.

В последние годы занимал должность директора Департамента безопасности в Kapital Bank.