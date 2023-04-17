Главарь «ЛНР» пожаловался, что его неделю продержали взаперти (видео)

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Главарь группировки «ЛНР» Леонид Пасечник перед встречей с президентом России Владимиром Путиным неделю провел в одной из московских гостиниц без права покидать свой номер.

Об этом свидетельствует аудиозапись, которую журналисты проекта Радио Свобода «Донбасс Реалии» получили от своих источников в одной из украинских спецслужб.

Журналисты верифицировали запись с помощью западной экспертизы, обратившись в Национальный центр медиаэкспертиз – образовательно-научный центр Университета Колорадо в Денвере.

Деталями пребывания на карантине Пасечник поделился со своим помощником Александром Сорокой, который, по данным источников, является бывшим сотрудником Главного управления Генерального штаба вооруженных сил РФ.

«Значит, 20-го имею встречу. До 19-го я безвылазно сижу в комнате. Меня здесь закрыли. Двухкомнатный номер. Сижу, бл*дь, уже второй день, уже все бока болят, жопа болит, уже забодался лежать. Никуда не выпускают, ходить никуда нельзя. Жратву приносят в номер. В общем, сижу здесь безвылазно до 19-го включительно. 20-го встреча, награждение», – рассказал Пасечник.