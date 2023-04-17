ISW: Минобороны РФ усиливает сотрудничество с ЧВК «Вагнера» для захвата Бахмута

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Несмотря на напряженность между Евгением Пригожиным и Минобороны РФ, министерство стремится к более тесному сотрудничеству с ЧВК «Вагнер», чтобы захватить Бахмут.

В американском Институте изучения войны считают, что об этом может свидетельствовать возвращение командующего Воздушно-десантными войсками Михаила Теплинского на фронт.

«В последние несколько недель российское военное командование стало более тесно сотрудничать с «Вагнером», вероятно, в попытке ускорить захват Бахмута», — говорится в сообщении.

По данным экспертов, части 106-й дивизии ВДВ действуют в районе Бахмута. А российские блогеры сообщают, что «вагнеровцы» используют на этом направлении танки Т-90, предполагая, что российское руководство выделило им более современные средства.

При этом в ISW сомневаются, что Теплинскому удастся вернуть ВДВ прежний статус «элитной силы» из-за огромных потерь.