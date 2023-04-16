Еврокомиссия: Неприемлемы введенные Венгрией и Польшей запреты на поставки аграрной продукции с Украины

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Еврокомиссия считает неприемлемыми введенные Венгрией и Польшей односторонние запреты на поставки зерна и другой аграрной продукции из Украины из-за затоваривания собственных рынков, которое разоряет местных фермеров. Информацию об этом распространила пресс-служба Еврокомиссии.

«Еврокомиссии известно о том, что Польша и Венгрия объявили о введении запретов на поставки зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины. В этом контексте мы считаем важным напомнить, что торговая политика ЕС — это исключительная компетенция всего сообщества, поэтому любые односторонние действия неприемлемы», — говорится в сообщении.