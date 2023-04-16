Азербайджанцы мира обратились к международной общественности в связи со взятием в плен наших солдат Арменией

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Азербайджанцы мира распространили заявление в связи со взятинем в плен наших солдат, сообщает АПА.

В заявлении решительно осуждается взятие в плен Арменией военнослужащих азербайджанской армии Бабирова Агшина Габиль оглу (2004 г.р.) и Ахундова Гусейна Ахлиман оглу (2003 г.р.) в приграничной зоне Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики с Арменией, пытки и бесчеловечное обращение с ними.

В заявлении говорится: «Мы, проживающие за рубежом азербайджанцы, с чувством сожаления заявляем, что несколько дней назад солдаты азербайджанской армии – Бабиров Агшин Габиль оглу, 2004 года рождения, и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу, 2003 года рождения, заблудились на граничащей с Арменией территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики из-за ограниченной видимости в связи с неблагоприятными погодными условиями и были взяты в плен армянской стороной.

Доводим до вашего сведения, что фото и видео, распространенные средствами массовой информации Армении, подтверждают, что вопреки международно-правовым документам, азербайджанские военнослужащие подверглись пыткам и нечеловеческому обращению. Так, на распространенном видео видно, как азербайджанских военнослужащих с завязанными руками подвергают избиениям и оскорблениям.

На основании III Женевской конвенции “Об обращении с военнопленными”, в отношении лиц, не принимавших непосредственного участия в боевых операциях, во всех случаях должно иметь место человеческое обращение, они не должны подвергаться фактам насилия и угрозы.

Данный факт служит наглядным подтверждением невыполнения Арменией обязательств по Женевской конвенции, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и другим важным международным актам, широко распространенных в этой стране этнической ненависти и расовой дискриминации против азербайджанцев.

Соответствующим международным организациям следует расследовать вышеотмеченный факт насилия, а также насилие, учиненное Арменией за последние 30 лет в отношении азербайджанских военных и гражданских лиц, без вести пропавших 3890 человек, и дать им надлежащую правовую оценку.

Мы, проживающие за рубежом азербайджанцы, еще раз решительно осуждаем это преступление и призываем международную общественность дать правовую оценку деяниям правительства Армении и преступников, обеспечить незамедлительное и безоговорочное освобождение азербайджанских военнослужащих, заблудившихся в связи с неблагоприятными погодными условиями и перешедших на подконтрольные Армении территории.

Мы требуем от представительства Международного Комитета Красного Креста в Армении безотлагательно навестить азербайджанских военнослужащих и представить информацию об их состоянии.

Мы, проживающие за рубежом азербайджанцы, призываем мировую общественность не оставаться безучастной к данному факту и повлиять на выполнение Арменией обязательств, вытекающих из норм и принципов международного права».