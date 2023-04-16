В Германии отключили от энергосети три последние АЭС

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В Германии отключили от энергосети три последние работающие АЭС — «Изар-2», «Неккарвестхайм-2» и «Эмсланд».

Об этом сообщило в воскресенье DPA со ссылкой на компании-операторов станций.

АЭС в субботу до последнего часа, пока было возможно, вырабатывали электричество. Последней в 23:59 по местному времени (00:59 воскресенья) была от сети отключена станция «Неккарвестхайм-2» (федеральная земля Баден-Вюртемберг).

Отметим, что решение о постепенном отказе от АЭС было принято еще в 2011 году при Ангеле Меркель, занимавшей в то время пост канцлера, после аварии на АЭС «Фукусима-1». Последние станции первоначально власти планировали отключить к 1 января 2023 года, но в свете конфликта в Украине и ситуации с поставками энергоносителей из РФ было решено продлить сроки эксплуатации до 15 апреля.