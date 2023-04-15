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Крупнейшая голландская партия отказалась от TikTok

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Крупнейшая голландская «Народная партия за свободу и демократию» (VVD), которую возглавляет премьер Нидерландов Марк Рютте, решила прекратить пользоваться приложением TikTok из-за опасений, что Китай может использовать его для слежки. Об этом сообщает RTL Nieuws со ссылкой на представителя этой партии.

«Службы безопасности указали на опасность этой компании… В основном речь идет о шпионаже и краже государственных тайн. Поскольку безопасность имеет для нас первостепенное значение, мы полностью откажемся от приложения TikTok», — сказала депутат «Народной партии за свободу» Квини Райковски.

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