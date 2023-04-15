Гафарова рассказала казахстанскому коллеге о провокациях Еревана (фото)

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Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию встретилась в Санкт-Петербурге с председателем Сената Парламента Республики Казахстан Мауленом Ашимбаевым.

Согласно информации отдела прессы и связей с общественностью парламента Азербайджана, на встрече была констатирована успешная динамика развития отношений между нашими дружественными и братскими странами. Отмечена особая роль глав государств в развитии наших многосторонних связей. Стороны подчеркнули, что тесные отношения глав наших государств вносят важный вклад в связи между нашими странами, служат поступательному развитию и дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества. Положительное влияние на двусторонние отношения оказали взаимные визиты президентов Азербайджана и Казахстана в последние годы. В этом контексте было отмечено значение официального визита президента Ильхама Алиева в Казахстан 10 апреля 2023 года. Было доведено до внимания, что создание в ходе этого визита Высшего межгосударственного совета между двумя странами и подписанные документы служат дальнейшему развитию наших взаимоотношений. Кроме того, открытие улицы имени Гейдара Алиева в городе Астана является свидетельством уважения памяти к великого лидера в Казахстане.

Собеседники отметили, что наши страны активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций. В частности, была подчеркнута важность отношений в рамках ТЮРКПА (Парламентская ассамблея тюркоязычных стран).

Стороны подчеркнули роль парламентов Азербайджана и Казахстана в развитии межгосударственных отношений, отметив, что нынешний уровень отношений между нашими законодательными органами вызывает удовлетворение. Состоявшиеся в последние годы регулярные взаимные визиты на уровне глав парламентов внесли особый вклад в развитие связей. Также была положительно оценена деятельность групп дружбы в парламентах обеих стран. Отмечено, что взаимные визиты депутатов, проведение регулярных встреч в авторитетных международных парламентских организациях имеют важное значение с точки зрения дальнейшего развития наших связей и обсуждения интересующих стороны вопросов.

В ходе беседы спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова представила обширную информацию о широкомасштабных строительно-восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, и провокационных действиях Армении, направленных на подрыв усилий по обеспечению прочного мира в регионе.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.