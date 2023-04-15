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Движение транспорта на круге «Азнефть» будет ограничено

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Операционная компания «Baku City Circuit» распространила информацию в связи со строительными работами.

В сообщении говорится, что операционная компания «Baku City Circuit» в рамках подготовки к Формула-1 Гран-При Азербайджана, который пройдет в столице с 28 по 30 апреля, продолжает монтажные работы на дорогах, по которым проходит трасса гонки.

С 22:00 15 апреля в связи с установкой трибуны будет ограничено движение транспорта на некоторых участках полосы движения на круге «Азнефть». На данном участке движение транспорта во всех направлениях будет регулироваться дорожной полицией.

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