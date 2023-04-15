Ходжес: Нужно, чтобы Украина была вооружена до зубов, как Южная Корея

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Победа Украины в войне может наступить уже в этом году, но это во многом зависит от США и некоторых других западных стран, которым нужно твердо заявить о желании, чтобы Украина победила, считает экс-командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. Об этом он сказал в интервью главному редактору издания «Гордон» Алесе Бацман.

«Я бы хотел, чтобы мое правительство четко заявило: «Нам нужна победа Украины», что политика США – это победа Украины по определению президента [Владимира] Зеленского: полное восстановление территориальной целостности Украины, возвращение всех депортированных украинцев, ответственность россиян за все военные преступления. А потом какие-то гарантии безопасности, включая в конечном итоге вступление в НАТО. Я бы хотел видеть именно эту картину», – заявил Ходжес.

По его оценке, сейчас поддержка такого окончания войны в США «довольно большая, но пока еще не единая».

«И поэтому приоритетом сейчас является обеспечение победы Украины над Россией. Это самая важная часть. Мы должны помогать Украине непрерывными усилиями с модернизацией ее обороны. Нужно, чтобы Украина была вооружена до зубов, как, например, Южная Корея, чтобы у нее была возможность удерживать Россию от повторных атак», – считает генерал.

По его мнению, если Запад примет такое политическое решение и обеспечит Украину всем необходимым, то война закончится к концу года.

«Больше не будет никаких оправданий, никаких полумер. Мы возьмем и сделаем. И я верю в такую возможность. Но если мы так не поступим, то, вероятно, война продолжится и в следующем году», – отметил Ходжес.

Он добавил, что ожидает также некоего соглашения или договоренности между Украиной и США вместе, возможно, с некоторыми другими странами, чтобы повысить безопасность Украины, пока она не станет членом НАТО.