Азербайджан и США обсудили перспективы развития военного образования (фото)

100 Просмотров

В рамках визита в Соединенные Штаты Америки заместитель министра обороны — командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров посетил Национальный университет обороны этой страны.

Как сообщает минобороны, после ознакомления с университетом генерал-лейтенант Р.Таиров встретился с 17-м президентом Национального университета обороны США генерал-лейтенантом Майком Т.Пленом.

Стороны обменялись мнениями по вопросам изучения системы военного образования США и опыта Национального университета обороны в этой области. Генерал-лейтенант Р.Таиров обстоятельно рассказал о недавно созданном в Азербайджане Национальном университете обороны.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и США в области военного образования и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.