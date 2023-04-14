Чавушоглу напомнил о транзите азербайджанского газа в соседние страны

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Турция, закупая природный и сжиженный газ у Азербайджана, Египта и США, удовлетворяет свои потребности и поставляет его в соседние страны.

Данную мысль озвучил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время совместной пресс-конференции со своим египетским коллегой Семихом Шукри.

Министр добавил, что ведутся работы по повышению пропускной способности TANAP с 16 млрд кубометров до 32 млрд кубометров.

Чавушоглу указал на то, что в целях расширения сотрудничества в газовой сфере Турция намерена подписать с Египтом либо краткосрочное, либо долгосрочное соглашение.