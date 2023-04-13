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Зеленский: Приближаем победу по максимуму

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Сегодня, 13 апреля, в вечернем видеообращении к соотечественникам президент Украины Владимир Зеленский рассказал об особом формате работы сектора обороны — военном кабинете.

«Сегодня провел военный кабинет — особый формат работы с руководителями нашего сектора обороны, нашими командующими, разведкой, офисом. Только то, что напрямую необходимо для управления передовой и обеспечения активных действий Украины, защиты нашего государства от российского террора. Это было содержательно. И наши действия будут мощными. Готовим ребят. И очень ждем поставки оружия, обещанного партнерами. И по максимуму — приближаем победу. По максимуму — дух единства. По максимуму — эффективность. Подготовка — тоже по максимуму. Враг обязательно будет нести ответные потери за каждый удар по украинцам», — заявил Зеленский.

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