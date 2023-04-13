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Китай успешно испытал гиперзвуковую ракету большой дальности

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Китай успешно испытал и развернул гиперзвуковую ракету большой дальности. Об этом говорится в слитых документах разведки, на которые ссылается Washington Post.

По данным опубликованных документов, Китай провел успешный запуск гиперзвуковой ракеты большой дальности, которая, вероятно, может преодолеть системы противоракетной обороны США. Испытания проводились в прошлом году, и успешные результаты вызвали серьезные опасения в американском военном сообществе.

Кроме того, утечки свидетельствуют, что ракета может иметь способность к маневрированию в атмосфере, что делает ее более сложной для перехвата. Это может изменить баланс сил в регионе, поскольку США и их союзники сильно полагаются на свои ПРО-системы для защиты от возможных угроз.

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