Баку призвал мировую общественность дать должную оценку насилию Армении над военнопленными

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Международные организации должны дать должную оценку насилию, которое Армения проявляет в отношении военнопленных. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

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«Насилие, демонстрируемое Арменией в отношении военнопленных, является грубым нарушением Арменией Женевских конвенций 1949 года, Международной конвенции об отмене всех форм расовой дискриминации, гуманитарных и других обязательств, вытекающих из международного права и прав человека. Соответствующие международные организации должны расследовать и дать надлежащую оценку указанному насилию, в том числе фактам насилия со стороны Армении в отношении азербайджанских военнопленных и гражданских заключенных, а также 3 890 азербайджанцев, пропавших без вести, за последние 30 лет», — говорится в заявлении.