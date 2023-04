МИД: Мир должен осудить бесчеловечное обращение с азербайджанскими военными

Бесчеловечное обращение с азербайджанскими военными должно быть осуждено на международном уровне.

Об этом руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде написал в Twitter.

«Военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана, пропавшие без вести несколько дней назад в Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана на границе с Арменией, задержаны армянской стороной. Они были жестоко избиты и подвергнуты пыткам. Такое жестокое обращение противоречит международному гуманитарному праву, абсолютно неприемлемо и должно быть осуждено на международном уровне», — говорится в публикации.

Servicemen of the Armed Forces of #Azerbaijan, gone missing days ago in the direction of Shahbuz district of #Nakhchivan, r detained by #Armenia. They were severely beaten & tortured. Such mistreatment is agnst #IHL, is totally unacceptable & should be internationally condemned! pic.twitter.com/K8mZbcMyRZ

— Aykhan Hajizada (@Aykhanh) April 13, 2023