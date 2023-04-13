ЕС добавил в черный список ЧВК «Вагнер» и РИА «ФАН»

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Евросоюз добавил в черный список ЧВК «Вагнер» и РИА «ФАН», сообщает ТАСС.

Евросоюз расширил черный список в отношении России, добавив в него два юридических лица — ЧВК «Вагнер» и российское агентство международной информации «Федеральное агентство новостей». Об этом говорится в «Официальном журнале ЕС», в котором в четверг опубликованы соответствующие нормативные акты.

«Совет считает, что к перечню физических и юридических лиц, организаций и органов, к которым применяются ограничительные меры, должны быть добавлены два юридических лица», — отмечается в нем.