Генерал Рамиз Тахиров обсудил с главой Бюро Нацгвардии США подготовку военных пилотов

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Находящийся с визитом в США заместитель министра обороны — командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров встретился с заместителем начальника Бюро Национальной гвардии США генерал-лейтенантом Марком Сассевилем.

На встрече, состоявшейся с участием посла Азербайджанской Республики в США Хазара Ибрагима, стороны провели обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии военного сотрудничества в рамках «Программы партнерства со штатом», дальнейшем развитии работы в этом направлении, подготовке военных пилотов и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.