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Трамп: Макрон «целует Си Цзиньпина в задницу»

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Бывший президент США Дональд Трамп считает, что президент Франции Эммануэль Макрон «целует в задницу» председателя КНР СИ Цзиньпина. Об этом Трамп заявил в интервью Fox News.

«В этом сумасшедшем мире у США абсолютно отсутствует право голоса, и Макрон, который является моим другом, в Китае целует в задницу Си », — заявил он.

Он также отметил, что, если бы находился в Белом доме, то пригрозил бы Макроны экономическими последствиями, такими как ограничение импорта французского вина, за его высказывания по поводу Тайваня.

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