Баку обратился в международные организации в связи с пропавшими на границе с Арменией военными

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Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан и другими соответствующими государственными органами продолжаются необходимые поисковые работы и расследование в связи с пропавшими из-за ограниченной видимости при неблагоприятных погодных условиях на приграничной с Арменией территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики военнослужащими Министерства обороны Азербайджанской Республики — Бабировым Агшином Габил оглу (2004 г.р.), Ахундовым Гусейном Ахлиман оглу (2003 г.р.).

«Учитывая, что предполагается, что военнослужащие удерживаются на территории Армении, в связи с их освобождением было направлено официальное обращение в соответствующие международные организации. Общественности будет предоставлена дополнительная информация», — заявили в Госкомиссии.