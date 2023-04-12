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Гафарова выступит на заседании ПА СНГ в Санкт-Петербурге

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12 апреля парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла в Санкт-Петербург для участия в работе Совета и 55-го пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Согласно информации Милли Меджлиса, в состав делегации входят депутаты Низами Сафаров, Михаил Забелин, Расим Мусабеков, Арзу Нагиев, руководитель Аппарата Милли Меджлиса Фарид Гаджиев и другие официальные лица.

В аэропорту Пулково города Санкт-Петербурга делегацию встретили заместитель председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Николай Бондаренко, Генеральный Секретарь Совета ПА СНГ Дмитрий Кобицкий, генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов, постоянный представитель Милли Меджлиса в ПА СНГ Айдын Джафаров и другие официальные лица.

В рамках визита запланированы выступление председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой на 55-м пленарном заседании ПА СНГ и встречи с руководителями делегаций стран-участниц.

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