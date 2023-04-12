Россия подняла Су-27 для сопровождения немецкого самолета

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Российский истребитель Су-27 сопроводил немецкий патрульный самолет над Балтийским морем. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем телеграм-канале.

Над акваторией Балтийского моря российскими средствами контроля была обнаружена приближающаяся к госгранице РФ воздушная цель. Для опознавания в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава сил Западного военного округа. Воздушная цель была идентифицирована как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии.

Российские летчики, как подчеркивается, не допустили нарушения государственной границы РФ.

Полет Су-27 выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами