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Украинские защитники отбили 34 атаки врага

ukr voen9

Российские войска, несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. Об этом 12 апреля в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что в течение суток украинские защитники отбили 34 атаки врага.

«На лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки, – сказано в сообщении. – На бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе севернее Хромового и возле Богдановки. Подразделения сил обороны отразили около 18 атак противника на указанном участке фронта».

На авдеевском и марьинском направлениях россияне безуспешно вели наступательные действия в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, указали в Генштабе ВСУ.

«Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где были отражены 14 вражеских атак», – говорится в сообщении.

На шахтерском направлении россияне наступательных действий не проводили, а на запорожском и херсонском – обороняются, рассказали украинские военные.

«На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения территориальных войск вооруженных сил РФ продолжают находиться на территории Республики Беларусь. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил Республики Беларусь. Отдельные соединения и части приведены в высшую степень боевой готовности. Доукомплектование привлекаемых к проверке подразделений осуществлено за счет призыва военнослужащих запаса», – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Также противник продолжает содержать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей, осуществляя инженерное оборудование местности.

Кроме того, российские войска из разных видов вооружения обстреляли ряд населенных пунктов на севере, востоке и юге Украины.

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