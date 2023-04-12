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Повышается боеготовность танковых подразделений (видео)

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Согласно утвержденному министром обороны плану подготовки на 2023 год, на общевойсковом полигоне с танковыми подразделениями проведены занятия по боевой подготовке.

Как сообщает Минобороны, экипажи танков успешно выполнили поставленные задачи по управлению боевыми машинами, преодолению естественных и искусственных препятствий на местности, а также уничтожению целей условного противника с места и в движении.

На занятиях, проводимых в целях поддержания высокого уровня боеготовности и совершенствования индивидуальных навыков членов экипажа, военнослужащие продемонстрировали высокий профессионализм.

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