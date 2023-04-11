Ответные меры армии Азербайджана: у армянской стороны есть погибшие и раненые (обновлено)

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18:29 В результате мер, предпринятых армией Азербайджана в ответ на провокации армянских Вооруженных сил на условной государственной границе, по меньшей мере 3 армянских военнослужащих были убиты, большое количество ранено. Этот факт подтвердили и в министерстве обороны Армении.

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17:17 По данным газеты «Айкакан жаманак» (принадлежит семье премьера Армении Никола Пашиняна), в результате перестрелки на условной армяно-азербайджанской границе, по предварительным данным, есть 1 погибший с армянской стороны.

Ереванские СМИ сообщают также о ранении четырех офицера ВС Армении.

Минобороны Армении подтверждает информацию о своих потерях. По предварительным данным, с армянской стороны есть погибшие и раненые, заявили в оборонном ведомстве этой страны.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что 11 апреля подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горусского района подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Лачинского района.

В оборонном ведомстве добавили, что подразделениями азербайджанской армии принимаются адекватные ответные меры.