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Немецкий генерал предупредил о низкой боеготовности сухопутных войск ФРГ

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Инспектор сухопутных сил ФРГ генерал-лейтенант Альфонс Майс составил доклад, в котором описал проблемы во вверенных ему частях.

По его словам, Германия не может в полной мере выполнить союзнические обязательства в рамках НАТО. Например, Берлин пообещал альянсу, что сформирует и полностью укомплектует к 2025 году новую дивизию в 16,5 тысяч солдат. Но генерал говорит о её «ограниченной» боеготовности.

Среди причин затруднений он называет «продолжающееся недофинансирование» армии, а также оказание помощи Украине: бундесвер отдаёт Киеву собственную военную технику и тратит ресурсы на подготовку солдат ВСУ.

Всё это привело к «уже заметному снижению боеготовности сухопутных войск». По оценке Майса, они «не смогут выстоять в интенсивных боях».

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