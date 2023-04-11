Пекин: Действия индийских чиновников нарушают суверенитет Китая

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КНР осуждает визит министра внутренних дел Индии в Южно-Тибетский район КНР. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Южный Тибет является территорией КНР, а действия высокопоставленных индийских чиновников в данном регионе нарушают территориальный суверенитет Китая и не способствуют миру и стабильности в приграничных районах. Китай решительно выступает против таких действий», — отметил официальный представитель МИД КНР.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Индии Амит Шах 10-11 апреля посетит оспариваемый Пекином приграничный штат Аруначал-Прадеш.

Отсутствие демаркированной границы между Индией и Китаем в Гималаях (две страны разделяет линия фактического контроля) остается на протяжении десятилетий источником напряженности, отмечает ТАСС. В 1959 году Индия заявила об отторжении китайской стороной части штата Аруначал-Прадеш, в 1962 году вспыхнул вооруженный конфликт, в результате которого под контроль Китая перешли принадлежавшие Индии около 38 тыс. кв. км в районах Ладакх и Аксайчин.