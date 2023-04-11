«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

Депутатов призвали перечислить часть своей зарплаты в Фонд «YAŞAT»

Qanira

В Фонде «YAŞAT» не хватает средств.

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказала председатель парламентского комитета по культуре Ганира Пашаева, передает АПА.

Ганира Пашаева призвала коллег перечислить средства в Фонд «YAŞAT»:

«В этом месяце перечислив часть нашей зарплаты в Фонд «YAŞAT», обратимся к общественности, бизнесменам, чтобы они тоже поддержали фонд. Верю, что наши коллеги-депутаты подадут пример, перечислив часть своей зарплаты Фонду «YAŞAT».

Первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли сказал, что Фонду «YAŞAT» оказывается постоянная поддержка: «Если возникла такая проблема, мы свяжемся с Фондом «YAŞAT».

 

Теги:
Из этой рубрики
b4308647 c9b7 3177 b298 e191b5acde50 850
Общество

Ильхам Алиев наградил орденами Агиля Аббаса и Али Гасанова

2023/04/11, 13:46
636f42a584ffa636f42a584ffb1668235941636f42a584ff8636f42a584ff9
Общество

Запрошена конфискация у Акифа Човдарова рынка «8 километр»

2023/04/11, 13:37
Screenshot 24
Общество

По следам «экспедиции» российского олигарха: найденные останки не принадлежат Микаилу Мушфигу

2023/04/11, 13:05
baku22
Общество

Завтра в Баку будет до 21 градуса тепла

2023/04/11, 12:55
lekarstva n 1
Общество

В парламенте обсудили проблемы с лекарствами в Азербайджане

2023/04/11, 12:41
Qanira
Общество

Депутатов призвали перечислить часть своей зарплаты в Фонд «YAŞAT»

2023/04/11, 12:05
1681191838 8357
Мир

SOCAR объявляет в Украине сбор средств на жилье для детей-сирот (видео)

2023/04/11, 11:22
polis
Общество

Дорожная полиция предупредила водителей, останавливающих автомобили на проезжей части

2023/04/11, 10:48
1820286558 0 170 3071 1897 1920x0 80 0 0 5fab9d6e192a7c642747341d3dad20ec
Общество

Группа женщин из Западного Азербайджана направила обращение Урсуле фон дер Ляйен

2023/04/11, 10:27