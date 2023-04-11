Депутатов призвали перечислить часть своей зарплаты в Фонд «YAŞAT»

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В Фонде «YAŞAT» не хватает средств.

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказала председатель парламентского комитета по культуре Ганира Пашаева, передает АПА.

Ганира Пашаева призвала коллег перечислить средства в Фонд «YAŞAT»:

«В этом месяце перечислив часть нашей зарплаты в Фонд «YAŞAT», обратимся к общественности, бизнесменам, чтобы они тоже поддержали фонд. Верю, что наши коллеги-депутаты подадут пример, перечислив часть своей зарплаты Фонду «YAŞAT».

Первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли сказал, что Фонду «YAŞAT» оказывается постоянная поддержка: «Если возникла такая проблема, мы свяжемся с Фондом «YAŞAT».