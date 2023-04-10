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Берлускони пошел на поправку

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Состояние госпитализированного с лейкемией и пневмонией экс-премьера Италии Сильвио Берлускони улучшается, лечение дает положительный эффект, сообщило агентство ANSA cо ссылкой на пресс-службу миланской больницы «Сан-Раффаэле».

«В течение последних 48 часов наблюдалось постепенное и устойчивое улучшение функции органов. Противовоспалительная терапия дает ожидаемые результаты, что позволяет нам выразить осторожный оптимизм», — заявили в клинике.

Берлускони остается в отделении интенсивной терапии.

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