Прошли учения ВВС Беларуси

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Тренировка с подразделениями военно-воздушных сил прошла в Беларуси, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

«Тренировка с подразделениями Военно-воздушных сил прошла в белорусской армии», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале министерства.

Как отмечено, главным элементом тренировки стало рассредоточение боевой авиации на запасные аэродромы. «Мероприятие носило плановый характер, но изобиловало внезапными вводными», — добавили в пресс-службе белорусского минобороны.