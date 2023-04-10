Гаджизаде: Азербайджан заинтересован в развитии добрососедских отношений с Ираном

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«Во время последних телефонных переговоров между министрами иностранных дел состоялся подробный обмен мнениями об известной ситуации, возникшей между нашими странами».

С данным заявлением выступил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос местных СМИ о комментарии пресс-секретаря МИД Ирана Насира Кенани от 10 апреля.

Он отметил, что азербайджанская сторона положительно оценивает эти переговоры и считает важным продолжение консультаций.

«Азербайджан всегда был заинтересован в развитии добрососедских отношений со всеми соседними странами, в том числе с Ираном. Взаимное уважение территориальной целостности и суверенитета государств является неизменным приоритетом внешней политики Азербайджанской Республики. В этом контексте азербайджанская сторона продолжает свои усилия по обеспечению национальных интересов и национальной безопасности нашей страны», — сказал он.