Ереванские СМИ: азербайджанец оказался на территории Армении

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Ереванские СМИ сообщают, что азербайджанец оказался на территории Армении.

«Вчера поздно вечером в одной из общин Сисиана (Каракилиса — ред.) появился азербайджанец, который вошел в дом одного из жителей и заговорил на армянском языке.

Житель заподозрил неладное, а азербайджанец скрылся. Он был в военной форме. Его поймали в другой общине и сейчас азербайджанец находится у правоохранителей. Согласно циркулирующим новостям, он объяснил, что перепутал местность и оказался на армянской стороне», — утверждают они.